ANGEL - STUDIO DESIGN INTERIOR

Разработаем дизайн-проект и реализуем под ключ

Мы работаем в разных стилистических направлениях,
миксуем историю и современность, воплощаем это в жизнь!
Наши работы
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О нас
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Воплощаем ваши идеи

Основным трендом в дизайне интерьеров остаются перемены. Новое десятилетие задает направление на свежие тенденции и культурные сдвиги. Наш дом – место, где можно сбежать от шумного мира, пусть даже ненадолго. При этом каждая человеческая душа желает окунуться в утонченный комфорт и теплый уют.

Создадим

Архитектурное проектирование
Жилые интерьеры
Коммерческие интерьеры
Наши работы
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ЖК Wellton towers
Длиельность: 60 дней
Площадь: 90 м2
КП Буковая алея
Длиельность: 30 дней
Площадь: 120 м2
КП Глаголево
Длиельность: 90 дней
Площадь: 280 м2
ЖК Big Time
Длиельность: 60 дней
Площадь: 86 м2
ЖК Neva Towers
Длиельность: 50 дней
Площадь: 56 м2
ЖК Мосфильмовский
Длиельность: 60 дней
Площадь: 120 м2
Наши услуги
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БАЗОВЫЙ
  • ✓ Обмерный план
  • ✓ 3 планировочных решения
  • ✓ Демонтаж
  • ✓ Монтаж
  • ✓ План потолка
  • ✓ План полов
  • ✓ План осветительного оборудования
  • ✓ План розеток и выключателей
  • ✓ Развёртки ( кухни, санузла, помещение с декоративными элементами )
  • ✓ Коллажи
от
2800 ₽/М2
до
3500 ₽/М2
Подробнее
ПРОДВИНУТЫЙ
  • ✓ Обмерный план
  • ✓ 3 планировочных решения
  • ✓ Демонтаж
  • ✓ Монтаж
  • ✓ План потолка
  • ✓ План полов
  • ✓ План осветительного оборудования
  • ✓ План розеток и выключателей
  • ✓ Развёртки ( кухни, санузла, помещение с декоративными элементами )
  • ✓ 3D визуализация
  • ✓ Подбор мебели и материалов в виде ссылок
от
3500 ₽/М2
до
5500 ₽/М2
Подробнее
ПРЕМИУМ
  • ✓ Обмерный план
  • ✓ 3 планировочных решения
  • ✓ Демонтаж
  • ✓ Монтаж
  • ✓ План потолка
  • ✓ План полов
  • ✓ План осветительного оборудования
  • ✓ План розеток и выключателей
  • ✓ Развёртки ( кухни, санузла, помещение с декоративными элементами )
  • ✓ 3D визуализация
  • ✓ Подбор мебели и материалов в виде ссылок
  • ✓ Авторский надзор
  • ✓ Полное сопровождение с выездами в магазины, закупка мебели и материалов
от
5500 ₽/М2
до
8500 ₽/М2
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С чего начать?
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ЗНАКОМСТВО
Если вы в первый раз заказываете дизайн-проект, то у вас наверняка очень много вопросов, и мы с радостью ответим на каждый из них. Вы можете написать нам или позвонить.
МЫ РАССКАЖЕМ О ПРОЦЕССЕ
Из чего состоит проект? Какие этапы работ предстоит пройти? Как будет проходить строительство? Сколько будет стоит реализация? И еще много вопросов, на которые мы с удовольствием вам ответим.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
Когда вы получили всю необходимую информацию и составили в голове представление, о том как будет проходить работа, вам остается принять решение, после которого мы подпишем контракт и начнем создавать проект вашей мечты.
РАССКАЖИТЕ НАМ О ВАШЕМ ПРОЕКТЕ
Чтобы мы могли сделать вам коммерческое предложение, нам необходимо узнать площадь вашего объекта, и какой вид услуги вам нужен - дизайн жилого либо коммерческого интерьера или архитектурное проектирование.
ВСТРЕЧА
Если вы из Москвы, то встречу назначаем у нас в офисе. Если вы из другого города, то встречу проводим по видео связи. На этой встрече мы с вами детально обсуждаем ваш будущий проект и на примерах показываем специфику нашей работы.
ЗНАКОМСТВО
Если вы в первый раз заказываете дизайн-проект, то у вас наверняка очень много вопросов, и мы с радостью ответим на каждый из них. Вы можете написать нам или позвонить.
РАССКАЖИТЕ НАМ О ВАШЕМ ПРОЕКТЕ
Чтобы мы могли сделать вам коммерческое предложение, нам необходимо узнать площадь вашего объекта, и какой вид услуги вам нужен - дизайн жилого либо коммерческого интерьера или архитектурное проектирование.
МЫ РАССКАЖЕМ О ПРОЦЕССЕ
Из чего состоит проект? Какие этапы работ предстоит пройти? Как будет проходить строительство? Сколько будет стоит реализация? И еще много вопросов, на которые мы с удовольствием вам ответим.
ВСТРЕЧА
Если вы из Москвы, то встречу назначаем у нас в офисе. Если вы из другого города, то встречу проводим по видео связи. На этой встрече мы с вами детально обсуждаем ваш будущий проект и на примерах показываем специфику нашей работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
Когда вы получили всю необходимую информацию и составили в голове представление, о том как будет проходить работа, вам остается принять решение, после которого мы подпишем контракт и начнем создавать проект вашей мечты.
Как преобразить
скучный интерьер?
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Создадим для Вас уютный, аристократичный дизайн!

Что мы предлагаем

Современный дизайн давно ушел от стереотипного понимания интерьера – стол, картина и диван.

Мы создадим уютное пространство, наполненное цветом и смыслом. В основу дизайна берем три составляющих:

лаконично оформленные стены, пол и потолок;

гармонично вписанное оборудование и мебель;

функциональность и удобство для комфортного проживания

Наши преимущества
Мы создаем комфортный и стильный дизайн интерьера
на протяжении 10 лет!

Разработаем индивидуально для Вас
план дизайна, предложим решения, по желанию сопроводим проект до полной покупки и расстановки мебели.

Создадим архитектурное проектирование
Вашего частного дома. Построим проект под ключ. Специально для Вашего офиса создадим стильный и деловой интерьер.

?? Как заказать дизайн интерьера

Заказать проект дизайна или архитектурный проект в компании Angel studio легко и удобно. Заполните обратную форму. Наши менеджеры перезвонят Вам и помогут с выбором!

Отзывы клиентов
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Контакты
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+7 914 160-02-07 info@studio-angel.ru angel_studio.ru