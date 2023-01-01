После окончания строительства дома, решили участок облагородить при помощи рулонного газона от компании studio-angel. Наши соседи уже сотрудничали с этой фирмой и их рекомендации стали для нас хорошей мотивацией. Их зеленый газон выглядел просто превосходно. Для обустройства мы выбрали рулонный газон "Первый сорт" и как оказалось - это был правильный выбор. Он отлично прижился у нас и совершенно неприхотлив в уходе. Я переживала по поводу доставки, ведь вес газона достаточно серьезный. Но, менеджер Михаил меня успокоил и сказал, что это забота фирмы. К тому же доставка оказалась смехотворно низкой по цене и это еще один плюс этой компании. В результате за короткое время наш двор превратился в красивую, зеленую лужайку. Спасибо studio-angel.